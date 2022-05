Commune cherche médecin : les Bodin’s s’en mêlent

La vidéo cumule plus de 70 000 vues sur les réseaux sociaux. Éguzon compte sur la notoriété du duo comique pour convaincre un médecin. "On saura l'accueillir et l'accompagner", lance le maire Jean-Paul Thibaudeau. Pour l'instant, la ville n'a reçu aucune candidature sérieuse, mais espère trouver la perle rare au plus vite.