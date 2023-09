Conflits de voisinage liés aux animaux : la nouvelle règle radicale d'une maire de Meurthe-et-Moselle

Parmi les autres habitants, certains pensent que cette chasse aux volailles est absurde. Ils ne comprennent pas l’arrêté pris par la maire. "On a pensé jusqu'où elle va aller. Deux gosses par maison, pas plus. Un truc de fou quoi !", renchérit un voisin. Linda, elle, est satisfaite. Il faut dire que cette riveraine n'arrive pas à s'entendre avec son voisin qui élève de nombreux chiens. Elle est contente que cet arrêté anti-animaux ait été publié. "Les coqs, ça ne me dérange pas trop. Les chiens, oui, ça, c'est sûr. Il fallait faire quelque chose", affirme-t-elle.

Quant à Anne-Laure, elle a pu garder ses poules. En revanche, elle a dû se séparer, à contrecœur, de ses trois coqs. "Je me dis, mais c'est quand même une atteinte à nos droits à la liberté, quand même. Et puis, c'est brutal. On avait déjà pris des mesures parce qu'effectivement, on dérangeait les voisins, et je ne vois pas pourquoi en arriver là, en fait", s'interroge-t-elle.