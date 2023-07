VIDÉO - Les saveurs du jardin au mois de juillet

Le mois de juillet est la période charnière de l'année. C'est le mois où on arrive à la grande abondance et on renouvelle ses cultures. C'est la continuité du plaisir de faire ses légumes. Pourtant, il va encore falloir se retrousser les manches. Une fois les cultures entretenues, Thierry Gabet pense déjà aux légumes d'autonome. Poireaux, navets, choux... Le potager est un éternel recommencement.