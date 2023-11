VIDÉO - Corrèze : la petite laine revient en force

Sur le plateau de Millevaches (Corrèze), Lise Rollande, éleveuse de moutons et membre du collectif "Bergères s'emmêlent", élève des brebis de race locale, essentiellement pour leur viande et désormais un peu pour leur toison. Sur chacune d'elles, en moyenne deux kilos de laine. Un matériau 100 % naturel, biodégradable, renouvelable avec des propriétés thermiques et isolantes remarquables. Il est inconcevable pour elle de gaspiller cette ressource.

Le tri en toison de qualité homogène, c'est l'impératif numéro un pour valoriser sa laine aujourd'hui. Un renouveau de la filière laine, quasiment disparue au cours des 40 dernières années.