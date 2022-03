Corrèze : une conciergerie aux petits soins avec les nouveaux habitants

Pour Émilie, Mathieu et leurs deux enfants, c’est un virage à 180 degrés. Quitter l’île et l’effervescence des grandes villes pour s’installer à Brive-La-Gaillarde (Corrèze). Première étape de leur installation, ils ont craqué pour cette maison en centre ville. Mais une fois le logement trouvé, encore faut-il s’occuper de l’école pour Jules et de la place en crèche pour Simon.