Corse : à 24 ans, cet agriculteur est le plus jeune maire de l'île

Jean-René Castellani, 24 ans, a été élu en décembre 2023 maire de Vallica. Il a pris la suite de Michèle Antoniotti qui, à 90 ans, était la doyenne des maires de Corse.

Vallica (Haute-Corse) et sa vingtaine d'habitants, perché dans la montagne, c'est un coin tranquille. Dans quelques mois, le village retrouvera un café-restaurant, plus tard une boulangerie et pourquoi pas quelques nouveaux arrivants. Tout cela grâce à Jean-René Castellani, 24 ans, jeune agriculteur qui s'est dévoué pour reprendre le bureau du maire et sauver le village.

C'est un second souffle aussi pour les habitants de la micro-région qui voient dans le plus jeune maire de Corse, l'espoir de voir renaître le village de leurs ancêtres.