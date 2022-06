Corse : les piscines secrètes de l’île de beauté

C'est un lieu de contemplation et de baignades, pour les voyageurs, et une source d'inspiration, pour les habitants des villages aux alentours. Musiciens et compositeurs peuvent y rester pendant des heures. Les touristes sont aussi sensibles à cette cathédrale de verdure avec ces immenses pins laricio, une espèce endémique de l'île. Certains ont presque mille ans et culminent à 50 mètres. Ces pins font partie de l'histoire des villages corses.