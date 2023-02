VIDÉO - Corse : les secrets du Brocciu, fromage de chèvre emblématique de l'île de Beauté

Le troupeau lâché, direction le fougone où George, le patriarche, est à la manœuvre. Rose, la toute dernière de la famille, comme les amis bergers, ont pris place autour du feu pour assister à cette préparation hors du temps. La première étape : chauffer le petit-lait, sans oublier de mettre du sel. Et pour réussir l’émulsion, la température doit être à 60°C, avant d’ajouter le lait. Vers 80°C, le brocciu va remonter à la surface et on va le cueillir. Brûlant, il va s’égoutter dans des faisselles en jonc tressées.