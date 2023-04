VIDÉO - Corse : Louis, le taxi star de Bonifacio aux 9 millions de km au compteur

Bonifacio, c'est la haute ville et les falaises de calcaire blanc. Mais pour les voyageurs et les Bonifaciens, c'est aussi Monsieur Louis. Avec plus de neuf millions de kilomètres au compteur et ses 92 printemps, Louis Di Meglio est le plus vieux taxi de l'Île de Beauté. Et sur la Marine où il est né, ou sur les remparts, tout le monde le connaît. "Il est connu dans tout Bonifacio. C'est la référence des taxis ici. On a grandi avec lui", nous confie un passant. "Quand il passe, vous allez entendre 'Oh Louis ! Oh Louis' Vous allez entendre que ça ! Il fait partie de cette citadelle", raconte un habitant.