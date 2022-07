Côté d'Azur authentique, une histoire de parfum à Grasse

Il y a les champs de Rose de Mai, les paniers de jasmin et les anciennes cheminées des usines. A Grasse, l'histoire de la parfumerie est partout. Un patrimoine que font vivre des hommes et des femmes passionnés. La famille Garnerone cultive les plantes à parfum depuis cinq générations. André a conservé quelques photos en noir et blanc et surtout des tas de souvenirs. D'hier à aujourd'hui, le travail n'a finalement pas beaucoup changé. Philippe et son épouse Caroline perpétuent cette longue tradition familiale. Ces mêmes gestes au milieu des plantes de jasmin, dont la floraison approche.