Côtes-d'Armor : quand notre fléchette tombe à... Saint-Gelven

Direction Saint-Gelven, une petite commune en plein cœur des Côtes-d'Armor. Un peu plus de 300 âmes vivent ici, à priori, en bonne compagnie. Voici Marie-Pierre, retraitée, accompagnée de sa petite-fille Lilou. Elle nous emmène voir Martine, sa copine et aussi sa voisine, où nous sommes accueillis sans trop besoin de négocier. Martine habite cette maison depuis 24 ans. De Normandie, elle et son mari passent ici leur voyage de noces et ne sont jamais repartis.