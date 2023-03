"On a complexifié les choses au lieu de simplifier" : 7 ans après, bilan contrasté pour la fusion des régions

Pourtant, dans son rapport annuel, la Cour des comptes se montre plus que septique. "La fusion des régions a [..] occasionné des surcoûts importants, notamment en matière de rémunération des personnels dont [...] le nombre n'a pas été réduit." Pas de réduction d'effectifs ni du nombre de bâtiments utilisés, tous les anciens hôtels de région ont été maintenus.

Dans le Grand-Est, par exemple, en plus de Strasbourg, il y a toujours un site à Metz et un autre à Châlons-en-Champagne. "On a un surcoût parce que ça a engendré la complexité. On a des régions qui sont gérées sur plusieurs sites. Donc, on est obligé de mettre des navettes en place pour transporter les courriers. On est obligé de payer des nuits d'hôtel à des agents et à des élus, parce que les distances sont trop longues. Finalement, on a complexifié les choses au lieu de simplifier. Ce qui explique les surcoûts", explique Jean-Philippe Atzenhoffer, docteur en sciences économiques à l'université de Strasbourg (Bas-Rhin).