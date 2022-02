Covid-19 : grosse déception à Dunkerque après la nouvelle annulation du carnaval

Ce mardi matin, il y avait peu de monde sur la place Jeanne d’Arc à Dunkerque. Et il n’y en aura pas plus dans les prochaines semaines. Pour cause : le carnaval est annulé encore une fois cette année. "Dans le contexte, je le comprends. Pour les Dunkerquois, c’est une catastrophe", se désole une habitante. "On se plie aux restrictions sanitaires mais c’est vrai que pour nous, c’est un coup dur quand même", dit un autre.