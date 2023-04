VIDÉO - Creuse : ce bistrot n’ouvre qu’une fois par mois

Tables et chaises sont installées quelques minutes avant l’ouverture à 10h30. C’est un événement dans cette petite commune de 200 âmes, où il n’y a plus aucun commerce. D’ordinaire si tranquille, le village attire des clients de plusieurs kilomètres à la ronde. Un esprit de kermesse pour partager un moment convivial. "On retrouve plein de monde qu'on ne voit pas souvent donc c'est sympa !", lance une habitante.

Ajoutez-y une bonne dose d’humour et une consommation avec modération. "On vous le bar pour pouvoir garder la licence IV et les gens sont contents parce qu'ils se retrouvent et ils discutent", nous confie un client. "Parce que si on se voit tous les jours, on n'a rien à raconter !", plaisante un autre. "Comme on dit souvent, c'est 'the place to be' parce que les gens adorent venir, on se sent bien ici", ajoute une jeune femme.