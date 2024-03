VIDÉO - 80ᵉ anniversaire du Débarquement en Normandie : les discrets préparatifs de l'événement

Le 6 juin 2024, la France commémorera les 80 ans du Débarquement en Normandie. À 80 jours de l'événement, l'équipe de TF1 constate que les grandes manœuvres ont déjà commencé.

Le 6 juin 2024, la France commémorera le 80ᵉ anniversaire du Débarquement des forces alliées en Normandie. Un hommage à l'opération Overlord qui, en 1944, rassembla la plus grande armada jamais constituée : des centaines de navires de guerre américains, britanniques et canadiens qui ont débarqué des dizaines de milliers de soldats sur cinq plages situées dans le département du Calvados. Soit le point de départ de la libération sur le front de l'Ouest de la Seconde Guerre mondiale. Cet anniversaire sera évidemment hors du commun en termes de fréquentation et pour ce faire, les musées et les commerces se préparent déjà l'événement.

À Sainte-Mère-Église, commune de La Manche, un musée est encore en travaux. Afin d'être prêt dans moins de trois mois, il a fallu un an de travaux, deux nouveaux bâtiments ont été construits et le parc a été totalement refaçonné, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article.

"On a le devoir de le maintenir ouvert à la jeunesse"

Soixante kilomètres plus loin, à Arromanches-les-Bains (Calvados), une partie du front des mers s'avère encore en chantier. Le musée a été rasé et reconstruit, les aménagements autours refaits à neuf. Ces travaux ont coûté quinze millions d'euros, un investissement nécessaire pour le maire Marcel Bastide : "On a le devoir de le maintenir au moins en l'état et de le maintenir ouvert à la jeunesse", dit-il à TF1.

Le tourisme de mémoire va être stimulé en 2024 par ces commémorations, il attire chaque année des millions de touristes et participe d'un besoin de se replonger dans le passé et retrouver ses racines. En 2022, le tourisme de mémoire a attiré 11,4 millions de visiteurs, soit une hausse de 46% par rapport à 2021, selon le ministère des Armées qui a notamment la charge des hauts lieux de mémoire et des nécropoles. Parmi ces visiteurs, 2,7 millions étaient étrangers.

En 2022, les sites et lieux de visites de la Bataille de Normandie ont accueilli 5,52 millions de visiteurs pour un chiffre d'affaires de 25,2 millions d'euros hors taxe (19,1 millions d'euros en billetterie et 6,1 millions en boutique), selon une étude réalisée par la région Normandie.

En 2019, à l'occasion des 75 ans du D-Day, ils étaient 6,1 millions. Dans sa boutique, Sylvie Louvet, gérante d'un commerce à Sainte-Mère-Église, a prévu large, deux à trois fois plus de marchandises que d'habitude. "C'est une grosse année pour nous", confie-t-elle dans le sujet en tête de cet article. "On espère avoir pris assez de marchandises", ajoute-t-elle. Tous ont envie d'être à la hauteur de l'événement.