Dans le Cantal, il y a plus de vaches que d’habitants !

Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir de gros moyens pour partir à la conquête de l'espace. Dans le Cantal, il est immense, mais vous n'y serez pas seul très longtemps. Avec plus de 480 000 vaches, il y en aura surement une pour vous suivre du regard : "elles ne répliquent pas, elles sont toujours pacifiques". Et même dans un bar, les vaches ne sont jamais bien loin. Avec une nature omniprésente, les habitants sont nombreux à voir la vie en vert : "on est bien au moins, on n'a pas de pollution, on est libre", "moi j'y suis née et j'y resterai toute ma vie".