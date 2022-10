Dans le cercle très fermé des Plus Beaux Villages de France

C'est un village blotti au cœur de la rivière. L'Allier serpente et s'enroule autour de Lavoûte-Chilhac (Haute-Loire). Là-bas, les habitations reflètent une histoire multicentenaire. De la pierre, des couleurs et une nouvelle fierté pour ses habitants. Dans ce village, tout se fait à pied ou presque. Et il faut savoir se perdre dans les petites ruelles. Avec l'obtention de ce label, les professionnels du tourisme nagent déjà en plein bonheur.