Découverte du Limousin, le plateau de Millevaches

On l’appelle parfois, la montagne Limousine. Ce grand plateau granitique, en bordure du Massif Central, est l’un des plus anciens reliefs du Limousin, et le plus élevé aussi. Une altitude comprise entre 500 et 900 mètres qui fait du plateau de Millevaches. Un décor privilégié. Ici, il peut arriver de marcher sur des kilomètres sans rencontrer personne, même en prenant le temps de s’arrêter.