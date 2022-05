Découverte : la baie de Somme vue de train

C’est la période la plus chargée de l’année. Le train de 400 places est complet, et c’est comme ça depuis le jeudi 26 mai. À l'avant, aucune minute à perdre, il faut nourrir la machine avec du charbon. À l’heure des fortes affluences, la conductrice redouble de vigilance. La Baie de Somme défile derrière les fenêtres les Prés-Salés, leurs moutons et enfin Saint-Valery et son port.