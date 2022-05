Découverte : la gastronomie une histoire de famille en Corse

Ouvrir un restaurant sur ses terres situées au sud d'Ajaccio, une évidence également pour Henri Abbatucci, le benjamin de la fratrie. Il n'envisageait pas de le faire sans le vin et le veau de ses frères. Les clients le ressentent. Ces produits corse, la famille Abbatucci, les trois frères, mais aussi leurs enfants, comptent bien continuer de la faire voyager le plus loin et le plus longtemps possible.