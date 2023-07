VIDÉO - Découvrez Larressingle, le plus petit village fortifié de France

Il y a 15 habitants dans l’enceinte, mais 200.000 touristes par an. À Larressingle, mieux vaut être bilingue. La preuve chez Marion Lefèvre, à la boutique "Dame Cunégonde" où des visiteurs de toutes les nationalités se croisent. La visite de ce village hors du commin vaut le détour. Le plus impressionnant se trouve en haut des marches de la tour du village. Plus de 1.000 ans d’histoire qui font rêver. "C’est assez magique. C’est une aventure médiévale tous les jours", explique Marion.