Découvrez le plus petit musée de France

Au milieu des collines de Lozère, il n'est pas facile de trouver un musée miniature. Alors, il vaut mieux demander à un local. On découvre au milieu d'Albaret-Sainte-Marie, un ancien four à pain tout en pierres, devenu en 1988 le plus petit musée de France. Ce dernier est ouvert sept jours sur sept, mais sur seulement 20 petits mètres carré. On a l'impression d'entrer dans un petit livre d'histoires.