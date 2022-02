VIDÉO - Dépôts sauvages : cette commune a-t-elle (enfin) trouvé la parade ?

Contrairement à la vidéosurveillance, l'installation de ce type d'appareil est moins contraignante au niveau de la législation. Elle est surtout beaucoup moins chère pour la petite commune du sud de la France. "Celui-ci est tout à fait abordable pour nous, dans les 350 euros pièce", explique l'élu. "Ça fonctionne très, très bien. Le résultat est plus que convenable", ajoute-t-il. Petit bémol toutefois, le traitement des images qui peut prendre beaucoup de temps. L'appareil se déclenche, en effet, au moindre mouvement. "On reçoit carrément les photos en direct. Et en fonction des signalements des administrés, on essaye de rechercher les auteurs des dépôts sauvages", indique Miguel Dupont, chef de poste dans la police municipale locale.

Pour compléter ce dispositif, la municipalité a également mis en place une application. Les administrés "envoient la photo et ça géolocalise directement le dépôt sauvage", met en avant Fabien Banet, adjoint au développement numérique. "On a un peu près 250 signalements qui ont déjà été effectués", note-t-il.

Une chose est sûre, les riverains apprécient ces initiatives, eux qui sont exaspérés par les actes d'incivisme qui polluent certains quartiers. "C'est inadmissible. Il y a des poubelles partout, je ne comprends par pourquoi [ils font cela]", s'énerve une habitante. "Ils peuvent aller à la déchetterie pour tout jeter. Mais c'est trop loin, il faut prendre la voiture", grince une autre.