Dernier adieu à Jean-Pierre Pernaut : les commerçants de Sanary, en deuil, se sont vêtus de noir

Quatre ans plus tard, Jean-Pierre Pernaut est en effet toujours un peu présent dans cette petite ville du sud. "On est triste, mais on l'a toujours dans notre cœur parce que le fait de travailler sur le marché, on aura toujours une pensée pour lui. Il est toujours là avec nous", souligne une commerçante. Et pour mieux témoigner de leur amour, certains sont venus écrire un mot d’hommage dans un livre de condoléances, mis à disposition par la mairie. "C'est vraiment une grande peine qu'il soit parti et on souhaite tout le courage à sa famille", avance une jeune femme.

D’autres ressortent des photos. "On voulait absolument avoir un souvenir avec lui", ajoute une commerçante qui tient à lui exprimer sa reconnaissance pour avoir mis en valeur sa ville et son marché : "Si le marché de Sanary est comme ça aujourd’hui, c’est un peu grâce à lui. Sans le plus beau marché de France, on n’aurait pas été aussi visible en France et à l’étranger", poursuit-elle.