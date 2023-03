Citron caviar ou en forme de poire : des agrumes comme vous n'en avez jamais vus

Tout ce qui étonne ce collectionneur l'attire. Ces citrons en forme de poire offrent une saveur inhabituelle, un peu florale et parfumée. Cet ancien cuisinier a même changé de métier pour se consacrer à sa collection d'agrumes. En sept ans, il a rassemblé plus de 350 variétés pour les commercialiser. Le citron liseré, le plus juteux de tous, jusqu'aux mains de Bouddha, de curieux doigts aux formes uniques et entièrement dénués de pulpes.