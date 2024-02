Des bons d'achat à la place de la cérémonie des vœux : la belle idée d'un maire pour aider son village

Un maire a choisi de renoncer à la cérémonie des vœux pour offrir à la place un bon d'achat à tous les habitants. Un coup de pouce bienvenu par les habitants de L’Étoile, dans la Somme.

Depuis quelques jours, une opération spéciale se déroule dans cette mairie : un bon d'achat de dix euros est offert aux 550 foyers de l'Étoile dans la Somme. Pour offrir ce bon d'achat, le maire du village, Ghislain Tirmarche, a annulé sa traditionnelle cérémonie des vœux à 3000 euros pour faire ce geste financier envers les habitants : "Il y a un investissement quand on fait ce genre de cérémonie et on s'est dit que ça ne profitait pas exactement à toute la population", explique-t-il dans la vidéo ci-dessus.

Ses vœux ont donc été rédigés dans un édito papier, distribué dans chaque boîte aux lettres. Les bons ne sont utilisables que dans les cinq commerces et services de la commune : chez le garagiste, le coiffeur, dans le bar-tabac, le relais ou chez la fleuriste. C'est un moyen de soutenir les commerçants et de relancer l'économie locale. Les habitants ont jusqu'au 29 février pour dépenser leurs dix euros.