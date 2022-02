Des chevaux de Mérens au Salon de l’agriculture

C'est la dernière ligne droite. Derniers entraînements pour Réhane Le Leannec et sa jument, sélectionnée pour représenter les chevaux de Mérens au Salon de l'agriculture. À seulement 17 ans, la jeune cavalière espère faire rayonner cette race ariégeoise, réputée pour sa robe noire. Alice Le Leannec, maman et entraîneuse, sera à Paris pour les encourager. "Je suis très fière d'elle, de ma jument et du travail qu'elles ont fait toutes les deux", confie-t-elle.