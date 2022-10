Des hectares de vignes arrachés dans le Bordelais

Ici, il y a quelques années, les vignes recouvraient la totalité du domaine de Pierre-Étienne Garzaro. Installé dans l'Entre-deux-Mers, le vigneron a trouvé dans l'arrachage des vignes la solution pour enrayer la baisse des prix de ses vins. Il était, comme beaucoup de viticulteurs, victime du déséquilibre du marché. Après avoir remplacé ses vignes les plus anciennes par du blé et du tournesol, il est monté en qualité et a mieux vendu sa production viticole.