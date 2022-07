"C’est tout gluant !" : pourquoi autant de poulpes sur les plages bretonnes ?

Pourquoi une telle abondance de poulpes ? À en croire les biologistes, leur présence en nombre cette année est due au fait qu’ils se reproduisent davantage. La température de l’eau, plus élevée qu’habituellement l’hiver dernier en Bretagne, leur a offert des conditions propices pour s’accoupler. "On peut imaginer qu’il y ait un lien avec les températures qui ont tendance plutôt à se réchauffer. La température de l’océan met un.peu plus de temps à suivre, mais elle suit également, et le poulpe va en tirer bénéfice et se développer plus facilement", explique au micro de TF1 Dominique Barthélémy, conservateur du milieu vivant à l'aquarium d'Océanopolis de Brest dans le Finistère.

À Concarneau et dans tout le Finistère sud, les marins pêcheurs, à leur retour au port, tirent le même constat : ils sont partout. Cette invasion de céphalopodes ne fait pas vraiment les affaires des pêcheurs au casier. Mathieu Le Fur, patron pêcheur à Concarneau, dit qu'il n'aurait jamais imaginé en remonter autant. Au début de la saison, "je devais pêcher trois homards par jour et 200 kilos de poulpes", indique-t-il. Et le poulpe se vend entre 6 et 8 euros le kilo, contre une quarantaine d'euros pour le homard.