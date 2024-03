Désertification des centres-villes : des aides pour revitaliser le commerce

Alors que plus de 57.000 entreprises ont cessé leurs activités en 2023, les petits commerçants peuvent connaître des difficultés à se lancer. Alors que la désertification des centres urbains n'épargne plus aucune ville, des collectivités viennent à la rescousse.

Face aux centres-villes en souffrance, que faire ? Prenons l'exemple de Clarisse qui cherche à redynamiser la commune d'Auxonne (Côte-d'Or). Et pour ce faire, elle a investi 30.000 euros dans un local. Son ambition : le louer à une personne qui se lance dans le commerce.

Plusieurs porteurs de projets sont intéressés tant les avantages sont plus nombreux que pour un bail commercial classique : atelier sur la gestion et la création d'entreprise, mise en relation avec du réseau... et surtout un loyer modéré, correspondant à seulement 25% du prix.

Comment expliquer une offre si alléchante ? La commune n'a en réalité plus le choix : les locaux vides fleurissent dans le centre-ville : "Quand on veut s'installer, ce sont les charges qui pèsent", explique Jacques-François Coiquil, maire d'Auxonne, à TF1. "Accompagner par le loyer est un pas en avant pour leur permettre d'avancer", dit-il. Plus d'exemples dans la vidéo en tête de cet article.