Dieppe, votre marché coup de cœur 2020

Il y a deux ans, les habitants apprenaient avec joie la victoire de leur marché. Aujourd’hui encore, ils se réjouissent de leur titre : "on est très fier", "on a de la fierté surtout pour les commerçants, parce qu'ils font du bon boulot toute l'année pour nous proposer de bons produits tout le temps". Dominique vend ses pommes sur le marché depuis 40 ans et cette victoire lui a amené de nouveaux clients.