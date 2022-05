Dijon : les bonnes affaires de la gastronomie

Cet espace sera au cœur de la cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon. En dix ans, l’ancien hôpital a laissé place à la nouvelle attraction de la ville. Six hectares à la gloire du repas gastronomique des Français, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Restaurants, commerces et expositions accueilleront, vendredi 6 mai, leurs premiers visiteurs. Une cité pour attirer touristes et habitants, amateurs et professionnels. L’école des vins de Bourgogne s’y est installée, la célèbre école de cuisine Ferrandi y ouvre son cinquième campus. Premier cours cette semaine et 150 élèves à l’année. En tout, 250 millions d’euros de budget et 400 emplois créés.