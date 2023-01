VIDÉO - "On va payer quand même" : un village privé d'eau pour six mois !

Le maire est visiblement le seul à se soucier du sort de ses 130 habitants. Ils n’ont plus accès à l’eau potable depuis fin octobre. "Les notes d’eau, ils ne vont pas nous les enlever. On va les payer quand même", peste Pascal, un habitant. Désormais, après s’être lavé les mains, il met systématiquement du gel désinfectant. "On l’achète aussi. Ce qui fait que c’est encore un coût qu’on pourrait éviter", poursuit Pascal.