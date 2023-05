VIDÉO - Dix panneaux stop sur 200 mètres… La rue infernale d'une commune du Calvados

Près de Caen, ces routes deviendraient presque une habitude. L'objectif est toujours le même : faire ralentir les automobilistes. Et ça marche, selon Jean-Marc. Il habite dans la "rue des stop" et connaît bien cette route. "Pour sortir, c'est super. Peut-être que le stop, c'est un peu trop. Un cédez-le-passage, ça aurait été bien", nous dit-il.

Tout le monde s'accorde là-dessus, dix panneaux, c'est un peu excessif. Pour la ville, c'est une façon d'habituer les automobilistes à router moins vite. "On voudrait passer cette rue-là en circulation partagée, vélos et automobiles, et donc, il nous faut une vitesse de 25 km/h. On va y arriver, il faut qu'on y arrive", explique Gérard Divier, maire-adjoint en charge des questions d'urbanisme.