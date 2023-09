VIDÉO - Une enveloppe de 35 millions d'euros pour aider les communes à rénover leurs ponts

Le village en compte neuf au total, impossible de tous les réparer. "Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'un jour, on ait une voiture qui tombe dans l'eau, parce qu'en fait, on se retournera vers qui, à votre avis ? Contre la commune et contre moi. Donc, je n'ai pas envie d'être responsable de quelque chose qui me dépasse parce que financièrement, c'est difficile de tout réparer", explique Dominique Duruy maire (SE) du village.

C'est pourquoi le gouvernement débloque une aide de 35 millions d'euros pour aider les villes de moins de 10.000 habitants à remettre en état ces édifices. Depuis cinq ans, un organisme public scrute les ponts routiers et leur attribue un carnet de santé. Il contient quatre stades de dégradation.