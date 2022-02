Plaintes et demandes farfelues, tensions... Quand néo-ruraux et locaux peinent à cohabiter

Un peu plus au nord de la Drôme, à Crest, la cohabitation est également difficile. Alors que la commune gagne chaque année des centaines de nouveaux habitants, on mesure à la sortie de l’école les différents qui peuvent exister. "Ce qu’on a trouvé ici, c’est le côté 'nature', on est tombé amoureux du coin", s’extasie une nouvelle arrivante tandis que d'autres parents se montrent plus sceptiques face à des modes de vie auxquels ils sont peu habitués. "Avec leur vélo cargo, on a plus le droit de passer... À l’école, ils traitent les poux à la lavande, mais ce n'est pas comme ça qu’ils vont partir", s'offusque une habitante de longue date.

Hervé Mariton, maire LR de Crest avoue ne pas apprécier non plus le comportement de certains nouveaux venus. "C'est vrai que certains d’entre eux ont une petite attitude de donneurs de leçon et disent ‘on veut changer la ville’, c’est un peu curieux", regrette-t-il. Mais les nouveaux arrivants de leur côté s'opposent à tout sectarisme. "Je peux comprendre certaines crispations. Mais j’ai la sensation qu’on arrive aussi avec des envies de s’inscrire dans la vie sociale, de participer aussi, de pas être en retrait", se défend Amélie, originaire de Marseille et qui a créé un atelier de peinture pour les enfants.

Certains d'ailleurs sont bien décidés à imprimer leur marque. Nicolas Sizaret, arrivé de Lyon il y a sept ans, est désormais élu dans l'opposition au Conseil municipal. Il souhaite que plus de pistes cyclables soient installées sur la commune. Les opposants au maire ont également réussi à empêcher la construction d'un projet de parc aquatique à la sortie de la ville. Un vent nouveau semble souffler sur la ville de Crest.