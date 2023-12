VIDÉO - Du Morbihan à la Loire-Atlantique, ces mairies qui rachètent des fermes

Les municipalités de certaines communes rachètent des fermes. Certaines les louent ensuite, ou en exploitent les ressources. TF1 s'est penché sur deux exemples.

Anne-Sophie Terrun et son mari sont les nouveaux agriculteurs d’une ferme qui appartient à la mairie de Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique). Un établissement mis en vente l'an passé, et que la ville entendait bien conserver. Une aubaine pour ce couple désireux de produire du lait et des fromages. "Ça a facilité notre installation. Les premières années, le besoin en trésorerie est important. Donc le fait d'être d'abord locataires nous a beaucoup aidés", explique Anne-Sophie.

À la place de cette exploitation, un centre équestre devait voir le jour ici. Inconcevable pour le maire, qui souhaitait garder la maîtrise du terrain et maintenir une activité agricole. "Si on n'intervenait pas, cette ferme de 180 hectares disparaissait. Nous allions perdre 25% de la surface agricole utile", développe Yannick Fétiveau, l'édile de cette commune de près de 6000 habitants, où l'initiative est bien accueillie. "Il faut garder nos paysans", estime ainsi un administré.

L'idée de Pont-Saint-Martin germe aussi dans le Morbihan. La ville d'Auray vient ainsi de racheter des terrains et des bâtiments : près de cinq hectares de terre maraîchère. Coût de l'opération : 450.000 euros pour la commune, et un projet de produire 26 tonnes de fruits et légumes par an. "Ça a un réel cout mais on pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Ça nous permet d'être quasiment autonomes en fruits et en légumes : on peut produire 85% des besoins en fruits et en légumes. Ça permet aussi de relocaliser de l'emploi", justifie Claire Masson, la maire.

En août dernier, 400 kilos de lentilles ont été ramassés dans un champ appartenant désormais à la municipalité. Une première récolte attendue et préparée dans la cuisine de la résidence senior de la ville. En septembre 2025, Auray espère aussi produire 1000 repas par jour pour sa crèche et ses écoles.