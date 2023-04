Un fleuriste sacré meilleur ouvrier de France

Pour offrir un bouquet à sa mère, ce client n'aura jamais été aussi bien conseillé, car c'est un champion de France des fleuristes qui lui livre tous ses secrets. Pour un bouquet plutôt harmonieux, il faut de la grosse fleur, de la moyenne fleur, de la plus petite et plus fine fleur. Pour ceux qui n'en sont pas à l'aise avec la couleur, on fait un bouquet monochrome.