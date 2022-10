Écrivez-vous encore ?

Ce n’est pas la jeune génération qui contredira. Leurs messages sont essentiellement vocaux. Et lorsqu’il s’agit d’écrire à la main, les choses se corsent parfois un peu. “Tout le monde parle maintenant par les réseaux sociaux, du coup ça ne sert pas trop. C'est plus pratique et c’est plus rapide aussi”, se confie un jeune homme.