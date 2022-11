Électricité : comment fonctionne le délestage

Une fois la procédure lancée, des énormes disjoncteurs sont désactivés. "Derrière chaque départ, il y a des clients qui seront coupés, maximum deux heures", explique Éric Morelli, chef adjoint - Agence d'interventions spécialisée, Enedis. Ces coupures n'auront lieu qu'aux heures de fortes tensions, entre 8h et 12h et entre 18h et 20h.