En Alsace, des vacances au soleil

C’est l’affluence des grands jours. Dans ce parc d’attractions dédié aux plus petits, les vacances se vivent en famille. Pour voir les cigognes, on vient d’un peu partout. L’essentiel, c’est de se changer les idées et de profiter d’une météo clémente. Certains viennent de Belgique. Leurs vacances s’achèvent après avoir passé quelques jours en Alsace, avec un programme des plus traditionnels.