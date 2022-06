En avant-première dans la grotte Cosquer à Marseille

Un trésor de l'humanité inaccessible pour le grand public. Comment alors le partager de plus près ? Après 37 ans de recherches scientifiques, de photographies et de modélisations 3D, voici enfin l'heure de la restitution. Un chantier colossal mené depuis quatre ans en atelier et depuis quelques mois dans le bâtiment de la Villa Méditerranée à Marseille.