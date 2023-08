VIDÉO - En avion, en parapente ou en ULM : découvrez la Corse vue du ciel

Voler et naviguer au-dessus et autour de la Corse, beaucoup d'entre nous l'ont imaginé. Le bateau volant permet de réaliser ce rêve. Pas d'inquiétude, cette sensation, Fabrice Verriere la fait vivre aux vacanciers sur la plage de l'Arinella. Entre 75 et 170 euros selon le circuit, l'on peut découvrir la citadelle de Bastia, mais aussi le port d'Erbalunga. Direction le golfe de Sagone, sur la côte Ouest de l'île. Sur le littoral, comme en montagne, le vol est une passion insulaire. Pour voler, il faut souvent rejoindre les cimes à la force des mollets en portant sa voile. Depuis quatre ans, Vincetella est devenue une experte en parapente. Tous ses congés, ses week-ends, c'est dans les airs qu'elle les vit.