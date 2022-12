En Corse, ce petit bar tenu par des frères est ouvert 7 jours sur 7, 365 jours par an

Pierre et Baby, les propriétaires du bar, sont d'après les clients "atypiques", "à part" et "exceptionnels". Les habitués viennent aussi pour leurs disputes légendaires. Si le bar ne fait jamais à manger, une fois par semaine l'hiver, il y a le concours de belote contrée et son repas. Il n'est pas question de payer le plat unique et la charcuterie, les jumeaux invitent à la bonne franquette. Les clients en sont contents. "Ils sont tellement gentils et généreux", confie l'un d'eux. Se retrouver dans un décor simple, entre amis et dans la joie, c’est la recette du succès de Picciu, les jumeaux de Calenzana.