VIDÉO - En Corse, les trésors de guerre refont surface

Des épaves de la Seconde Guerre mondiale, la Corse en compte des centaines. Certaines sont encore inexplorées. Chasseur, bombardier, des enquêtes ont été menées sur chaque appareil abîmé en mer. La Corse a compté jusqu'à 17 bases de l'US Air Force. 80 ans plus tard, Jean-Marie Espervie, directeur du club de plongée de Tropica, et un groupe de plongeur partent sur les traces du bombardier américain du lieutenant Bibi, comme on peut le voir dans le sujet de TF1 ci-dessus.