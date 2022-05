En Corse, les paillotes lancent l'été

Le principe est simple : des tables, du poisson et quelques langoustes pêchées du matin pour les plus chanceux. Dans l'assiette ou avec un verre à la main, l'été s'est invité. "Quand on sort du travail et qu'on vient boire un coup et manger dans une paillote, c'est comme si on est en vacances" ; "On mange très bien. On ne peut pas être mieux", se réjouissent certains.