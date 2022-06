En Corse, scandale à la Scandola !

Ce sont certainement les images de paysage les plus connues de Corse. Depuis 1975, la réserve de Scandola est patrimoine mondiale immatérielle de l’Unesco et l’arrivée d'un partenaire privé fait aujourd'hui polémique. Une grande marque de montre de luxe doit sponsoriser des panneaux, du matériel technique et scientifique pour un montant de 150 000 euros.