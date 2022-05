En Haute-Loire, le village d'Auzon replonge dans les années 1950

Qui dit années 50 ou 60 dit garde-robe virevoltante. Alors le village a également choisi d'élire sa Miss Rétro. Un mode de vie haut en couleur et un plaisir de toute beauté. Entre les souvenirs des anciens et la découverte des plus jeunes, ce retour dans le passé aura fait voyager gratuitement plusieurs milliers de visiteurs.