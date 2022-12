En Occitanie, le massif de la Montagne Noire se découvre avec gourmandise

Autour d’une table chargée de victuailles, sont réunis les membres de la confrérie des maseliers. Ils sont les ambassadeurs de la charcuterie et des salaisons de Lacaune (Tarn). Ces dernières ont décroché le Label rouge en 1969 et l’Indication géographique protégée en 2015. C’est une production artisanale, même si le cadre n’a plus rien de traditionnel. Salage à la main, les jambons sont ensuite affinés au moins un an dans des séchoirs ventilés par des vents naturels.