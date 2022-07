En vacances avec vous : sur les hauteurs de l'arrière-pays provençal

Nous arrivons à quelques kilomètres plus loin dans un autre village, Callas. Nous y rencontrons Isabelle et Xavier. Ce sont deux vacanciers sportifs venus de Belgique. Par ailleurs, un moulin à huile existe à Callas depuis plus d'un siècle. Et c'est au beau milieu des oliviers, au son des cigales, que nous terminons notre semaine en Provence.